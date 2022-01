Incidente stradale in Costa Rica: morti tre turisti, altri tre gravi

ansa

Due turisti americani e uno svizzero sono rimasti uccisi in uno scontro tra un minibus e un camion nella provincia di Puntarenas, in Costa Rica. Secondo la polizia il minibus ha toccato il camion durante un sorpasso, è finito in un fosso e alcuni dei sacchi di zucchero che il camion stava trasportando sono caduti sul pullmino: i due americani e lo svizzero sono morti sul colpo, e altri tre turisti sono gravi.