Incidente in Russia, Putin: "Nessun rischio di aumento radiazioni"

L'esplosione in un poligono militare vicino a Severodinsk, nel nord della Russia, "non costituisce una minaccia per l'aumento delle radiazioni" secondo Vladimir Putin. Durante il suo incontro in Francia con Emmanuel Macron, il presidente russo ha infatti assicurato che "non ci sono rischi, non c'è neanche un aumento del livello radioattivo", secondo quanto riferisce l'agenzia Interfax.