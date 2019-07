Incidente in elicottero alle Bahamas, morto il "re del carbone" Chris Cline

Il miliardario e filantropo statunitense Chris Cline, noto come “il re del carbone”, è morto giovedì in un incidente in elicottero vicino alle Bahamas. Avrebbe compiuto oggi 61 anni. La notizia è stata data da un suo avvocato e da Jim Justice, governatore del West Virginia, Stato in cui viveva. Secondo quanto riferito dalla polizia locale nell'incidente sono morte altre sei persone. L'elicottero era decollato da Big Grand Cay, l'isola più a nord dell'arcipelago, diretto verso Fort Lauderdale, in Florida.