Incendio Notre-Dame, Macron: peggio evitato,la ricostruiremo insieme

"Il peggio è stato evitato, ma la battaglia non è vinta completamente". Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato così il salvataggio della struttura principale della cattedrale di Notre-Dame dopo il violento incendio che l'ha investita. "La ricostruiremo tutti insieme, è quello che i francesi aspettano e meritano", ha aggiunto. Il capo dell'Eliseo ha poi annunciato una colletta internazionale per raccogliere i fondi per la ricostruzione.