Incendio nel sud della Francia, 170 evacuati

Un incendio nel sud della Francia, a pochi chilometri da Narbonne, ha distrutto circa 250 ettari di bosco e provocato l'evacuazione di circa 170 persone. Circa 140 turisti che si trovavano in un campeggio sono stati evacuati, oltre a circa 30 residenti allontanati per precauzione dalle loro case. Sono stati dispiegati anche nove aerei e due elicotteri per domare le fiamme. La protezione civile ha chiesto di evitare la zona.