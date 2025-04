Un incendio si è sviluppato nel motore di un aereo della Delta Airlines, con a bordo quasi 300 passeggeri, mentre si trovata all'aeroporto internazionale di Orlando, in Florida. Le persone a bordo sono state evacuate utilizzando degli scivoli: lo ha reso noto la Federal Aviation Administration, che ha aperto un'indagine. L'Airbus A330 era in partenza per Atlanta quando il motore si è incendiato. Nessuno è rimasto ferito.