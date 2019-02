Incendio in un albergo a Buenos Aires: 2 morti e 100 feriti

Due persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite a Buenos Aires, in Argentina, in un incendio che ha interessato alcuni piani dell'Hotel de Las Naciones, nel centro della città. Le vittime sono una donna di 55 anni, deceduta in ospedale, e una poliziotta che era stata tra i primi soccorritori a intervenire. Ancora non sono state chiarite le cause dell'incendio, che alcuni testimoni hanno attribuito a una forte esplosione.