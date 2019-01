Incendio a un oleodotto in Messico, i morti salgono a 73

E' salito a 73 morti e 74 feriti il bilancio dell'esplosione e del successivo incendio avvenuti in un tratto dell'oleodotto Tuxpan-Tula, nello Stato messicano di Hidalgo. Lo ha reso noto il governatore Omar Fayad. L'oleodotto sarebbe esploso in seguito alla perforazione illegale della conduttura, dalla quale in molti tentavano di approvvigionarsi abusivamente con dei secchi.