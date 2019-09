Incendio a Rouen, Parigi: "Totale trasparenza sulle conseguenze"

Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha promesso "totale trasparenza" sulle conseguenze dell'incendio in un impianto chimico di Rouen, nel nord della Francia. In visita al sito, ha sottolineato: "Per far fronte alla preoccupazione della popolazione c'è soltanto una soluzione: serietà e trasparenza, completa e totale. E noi abbiamo voluto fare in modo che tutto quello che si sa, che tutte le analisi effettuate, siano rese pubbliche".