Incendio a Notre-Dame, l'Isis celebra "colpo al cuore dei crociati"

I sostenitori dell'Isis celebrano l'incendio che ha devastato la cattedrale Notre-Dame di Parigi come "un colpo al cuore dei crociati" e come "castigo e punizione". Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'attività jihadista sul web. Intanto il lavoro dei pompieri durerà tutta la notte: le fiamme non superano più la sagoma dell'edificio e il lavoro di spegnimento si concentra sull'operazione di "raffreddamento".