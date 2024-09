Incendi in Paraguay, spenti grazie alla pioggia: distrutti 190mila ettari di foresta

Dopo due settimane con temperature vicine ai 45 gradi e centinaia di vigili del fuoco impegnati a spegnere gli incendi che hanno devastato 190mila ettari nella regione paraguaiana del Chaco, al confine con la Bolivia, è arrivata finalmente la pioggia. In diversi video trasmessi sui social network dalle istituzioni pubbliche paraguaiane e dai media, si vedono decine di vigili del fuoco saltare e cantare di gioia per l'arrivo della tanto attesa "acqua di Dio", come l'hanno ribattezzata alcuni di loro. "Le piogge hanno portato immediato sollievo e contribuito allo spegnimento delle fiamme in vaste aree della regione occidentale del Chaco paraguaiano, al confine con la Bolivia, devastata per quasi due settimane dagli incendi boschivi", ha riferito il Segretariato nazionale per l'emergenza.