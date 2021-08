Incendi in Bolivia, da inizio anno in fumo 147mila ettari di boschi

Ansa

Gli incendi boschivi in Bolivia quest'anno hanno distrutto più di 147mila ettari nel dipartimento orientale di Santa Cruz. Gli incendi sono stati aggravati dalla diffusa deforestazione volta all'espansione dei terreni agricoli o dei pascoli. Yovenka Rosado, coordinatrice del programma per gli incendi boschivi, ha riferito che solo nei primi giorni di agosto sono stati segnalati 831 incendi, per un totale di 15.550 da inizio anno.