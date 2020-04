In Usa forse vaccino in autunno per operatori sanitari

Un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto all'uso in autunno per gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza negli Usa. Lo riferisce Kizzmekia Corbett, scienziata dell'Istituto nazionale della salute americano, impegnata nella ricerca sul coronavirus. "Puntiamo all'autunno per quanto riguarda l'uso del vaccino per gli operatori sanitari in prima linea e per la popolazione in generale l'obiettivo e' la prossima primavera", spiega.