In Ucraina un milione di persone senza gas e riscaldamento

Circa un milione di persone sono rimaste senza gas e riscaldamento in Ucraina in seguito agli attacchi russi.

Lo ha reso noto il fornitore di gas nel Paese, secondo quanto riferisce il Guardian. GTSOU ha fatto sapere che si sta lavorando per riparare i danni causati dai bombardamenti e ripristinare le forniture. Le bombe dei russi hanno danneggiato le infrastrutture di Donetsk, Luhansk e Mykolaiv. Agli ingegneri è stato impedito di raggiungere un centro gas a Bashtanka per i combattimenti in corso.