In quattromila al corteo di Milano contro il regime degli Ayatollah in Iran

Si è tenuto a Milano un corteo a sostegno di chi sta contestando il regime degli Ayatollah in Iran. Almeno quattromila, secondo le forze dell'ordine, le persone che hanno partecipato in serata al corteo da Porta Venezia a piazza Scala sventolando le bandiere con il sole e il leone, simboli dell'Iran prima della caduta dello scià. Numerosi gli slogan urlati contro il regime e a sostegno di Reza Pahlavi, il figlio dello scià deposto nel 1979. I manifestanti hanno chiesto a Trump di "agire subito" e al governo italiano di chiudere le sedi diplomatiche attualmente aperte in Iran.