Nella cittadina di Bend, in Oregon, è ancora attivo un negozio Blockbuster, l'ultimo della catena di noleggio e dell'intrattenimento fatto in casa. In totale controtendenza coi tempi - basti pensare che risale al 2012 la chiusura dell'ultimo Blockbuster italiano - il punto vendita continua a prestare film e videogame. Tanti i motivi di questa resistenza allo streaming: il paese è desolato, i cavi internet ad alta velocità non arrivano ed è praticamente impossibile scaricare con successo un fim dal web.