In migliaia in piazza a Madrid contro le misure anti-Covid

Afp

In migliaia sono scesi in piazza nel centro di Madrid per manifestare contro le limitazioni messe in campo dal governo per arginare il coronavirus. In molti, senza mascherina nonostante l'obbligo di indossarla anche all'aperto, hanno gridato all'inganno sostenendo che "il virus non esiste", alla fine di una settimana che ha visto una media di oltre 400 vittime al giorno.