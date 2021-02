In mare per più di 14 ore aggrappato ad una boa: così Vidam è sopravvissuto 

E' caduto in mare dalla nave cargo su cui era a bordo, in viaggio tra il porto di Tauranga, in Nuova Zelanda, e le isole Pitcairn, territorio d’oltremare britannico, ed è rimasto in acqua per più di 14 ore aggrappato a un gavitello, una piccola boa di segnalazione, fino a quando non sono arrivati a salvarlo. E la storia di Vidam Perevertilov, ingegnere lituano di 52 anni che lo scorso 16 febbraio si è salvato per miracolo.