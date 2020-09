In Germania prima partita internazionale con calciatori nudi: "Il denaro avvelena il calcio"

In campo con calzettoni di colore diverso per distinguersi tra loro. Niente maglie ufficiali e pantaloncini. Solo un numero dipinto sulla schiena. A Wuppertal, nella Germania occidentale, nelle scorse settimane si è giocata la prima partita di calcio internazionale tra squadre completamente nude. In campo tedeschi e olandesi. L'idea è del regista Gerrit Starczewski e nasce per protestare contro un sistema calcio in cui il denaro - sostiene in cineasta - è sempre più l'unico aspetto che conta.