In Francia AstraZeneca a over 55, Italia tira dritto: scelta immotivata

La Francia ha raccomandato la somministrazione del vaccino AstraZeneca soltanto per gli over 55. Questo perché i rari casi di trombosi si sono osservati in soggetti sotto quella soglia di età. Una decisione non supportata da motivi validi secondo il presidente del Css Franco Locatelli: "La maggioranza delle vaccinazioni AstraZeneca sono state fatte in soggetti sotto i 55 anni, ecco perché i casi di trombosi si sono registrati in quella fascia".