Impeachment, Trump pronto a bloccare deposizione ex consigliere Bolton 

Donald Trump intende invocare il privilegio esecutivo per bloccare l'eventuale testimonianza del suo ex consigliere per la sicurezza John Bolton, che si era detto pronto a deporre nel processo di impeachment se convocato con un mandato. "Penso che si debba farlo per il bene della carica" presidenziale, ha detto il tycoon, motivando la mossa con la necessità di tutelare qualsiasi futuro presidente.