Impeachment, Trump: "Nessuno scambio di favori con Ucraina"

Donald Trump non ha risposto alle domande dei cronisti sulla esplosiva testimonianza dell'ambasciatore Usa alla Ue, Gordon Sondland, ma si è limitato a ricordare il passaggio in cui il diplomatico ha riferito che il presidente gli disse che "non c'era stato alcun scambio con l'Ucraina". "Non lo conosco molto bene, tuttavia sembra una persona simpatica", ha poi detto Trump parlando di Sondland. Quest'ultimo è stato nominato dallo stesso presidente.