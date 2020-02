Impeachment, Trump: mandai Giuliani in Ucraina per informazioni sui Biden

Donald Trump ha ammesso, per la prima volta, di aver mandato il suo avvocato personale Rudy Giuliani in Ucraina per cercare informazioni che potessero danneggiare i Biden. "E' stata una mia scelta", ha detto in un'intervista motivando la decisione con l'insoddisfazione per l'intelligence Usa a causa del Russiagate. "Giuliani è stato il miglior procuratore - ha ricordato - un grande combattente del crimine".