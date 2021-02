Impeachment, Trump: "Finita la caccia alle streghe, sto tornando"

lapresse

Con l'assoluzione nel secondo processo d'impeachment, è finita una "caccia alle streghe". Lo afferma l'ex presidente americano Donald Trump in una dichiarazione subito dopo la votazione in Senato. Trump aggiunge di volere "continuare" a difendere "la grandezza dell'America". "Nei prossimi mesi avrò molto da condividere con voi e non vedo l'ora di continuare il nostro incredibile viaggio insieme per conseguire la grandezza americana per tutti".