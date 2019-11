Impeachment Trump, Bolton: "E' tempo di far sentire la propria voce"

"Torniamo a discutere le questioni cruciali di sicurezza nazionale con cui si confronta l'America. Le minacce sono gravi e crescenti. La presidenza e il controllo della Camera e del Senato saranno decise in meno di un anno. E' tempo di far sentire la propria voce". Lo ha twittato l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Un monito che potrebbe far tremare Donald Trump: Bolton potrebbe testimoniare nell'indagine di impeachment.