Impeachment, Trump: "Biden e il figlio devono testimoniare"

Joe Biden e suo figlio Hunter dovrebbero testimoniare nell'ambito dell'indagine per impeachment riguardante Donald Trump. Lo sostiene il presidente degli Stati Uniti in persona che su Twitter scrive: "Cosa ha fatto Hunter Biden per i soldi?" riferendosi ai presunti affari illeciti in Ucraina del figlio dell'ex vicepresidente. Trump è indagato proprio per aver chiesto al governo di Kiev di indagare su Hunter Biden.