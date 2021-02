Impeachment, Pelosi attacca: "McConnell patetico, repubblicani codardi"

ap-lapresse

Dopo l'assoluzione di Donald Trump nel processo di impeachment, Nancy Pelosi attacca il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell per il suo comportamento "patetico" e "il gruppo di repubblicani codardi che hanno avuto paura di fare il loro lavoro rispettando l'istituzione in cui servono". La speaker della Camera ha criticato McConnell per essersi rifiutato di convocare subito il Senato per iniziare il processo, quando Trump era in carica.