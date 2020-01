Impeachment, difesa Trump: "Accuse Bolton sono irrilevanti" 

La descrizione delle azioni di Donald Trump verso l'Ucraina nel manoscritto dell'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton "non costituirebbero un illecito da impeachment": lo ha detto uno dei difensori del presidente Usa, l'avvocato Alan Dershowitz. "Niente nelle rivelazioni di Bolton, anche se vere, si configurerebbero come un abuso di potere o un illecito da impeachment", ha aggiunto.