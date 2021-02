Impeachment, Biden dopo assoluzione Trump: "Democrazia è fragile"

Afp

Nonostante l'assoluzione di Donald Trump nel processo per l'assalto al Congresso del 6 gennaio, le accuse contro di lui "non sono in discussione" e l'attacco dimostra che "la democrazia è fragile". Lo ha detto il presidente Joe Biden dopo il voto al Senato. "Anche se il voto finale non ha portato a una condanna - ha aggiunto - la sostanza dell'accusa non è in discussione".