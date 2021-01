Impeachment, Biden chiede al Senato di non ignorare altre urgenze Usa

Afp

Joe Biden ha auspicato in una nota che "la leadership del Senato trovi un modo per gestire le sue responsabilità costituzionali sull'impeachment lavorando contemporaneamente anche su altre urgenze di questa nazione". Nei giorni scorsi il presidente americano eletto aveva sentito i leader del Senato per chiedere di concentrarsi sulle priorità della sua agenda, dalla rapida conferma delle nomine di governo a nuovi aiuti anti-Covid.