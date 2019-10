Impeachment, 4 funzionari Usa lanciarono allarme per pressioni su Kiev

Almeno quattro responsabili della sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump lanciarono l'allarme per le pressioni esercitate sull'Ucraina per motivi politici, prima e dopo la controversa telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino Voldymyr Zelkensky. Lo riporta il Washington Post, svelando che tali alti funzionari erano così allarmati che sollevarono la questione con il consigliere legale per la sicurezza nazionale John Eisenberg.