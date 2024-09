Imane Khelif in lacrime in tv, ad Elon Musk: "Mi odi ma non mi conosci nemmeno"

Le settimane scorse Khelif aveva già denunciato Musk - assieme alla creatrice di Harry Potter J.K. Rowling - citandoli per atti di cyberbullismo in seguito ai giudizi nei suoi confronti. L'atleta non ha attaccato solo il patron di Tesla. "Politici, atleti, star, artisti, Elon Musk e Donald Trump… tutto il mondo sembrava contro di me. Questo mi ha fatto molto male, non riesco a descrivere quanto fossi spaventata", ha specificato. I sospetti alimentati in quei giorni sulla sua identità sessuale sono una ferita che rimane aperta e alla quale la pugile ha ripensato proprio durante l'intervista. A nulla è valso che il Comitato Olimpico Internazionale si fosse espresso ritenendola perfettamente in regola: Khelif è stata attaccata da molti che come Musk credevano non dovesse partecipare alle competizioni femminili.