Ilaria Salis "sta meglio e sta iniziando un po' a scrivere e a capire che cosa è successo in questi 16 mesi". Lo ha detto Roberto Salis, padre della 39enne italiana incarcerata in Ungheria e candidata alle elezioni Europee nella lista Alleanza Verdi Sinistra. "Per 16 mesi Ilaria ha avuto soltanto accesso alla propaganda in ungherese di Orban, perché era chiusa in una cella e poteva soltanto sentire il telegiornale ungherese. Ovviamente all'inizio senza nemmeno capire una parola di quello che veniva detto, per cui adesso deve riprendere un po' il polso della situazione e deve anche capire quali sono i fatti accaduti. Lei per esempio ignorava della rivolta degli studenti americani per la Palestina".