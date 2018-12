Il Qatar abbandona l'Opec da gennaio: "Ci concentriamo sul gas"

L'organizzazioneL’Opec è nata nel 1960 come cartello economico per controllare le fluttuazioni del prezzo del greggio, regolandone la produzione. I Paesi membri gestiscono circa la metà del petrolio mondiale. Il Qatar è l’undicesimo Paese, con una produzione di 610 mila barili al giorno nello scorso mese di ottobre, pari a meno del 2% della quota Opec. Dal 2019 Doha non avrà più vincoli: potrebbe decidere di andare contro gli accordi presi di volta in volta dall’organizzazione e minare gli equilibri del mercato.