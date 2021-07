Il Papa in visita pastorale in Slovacchia a settembre: tappa a Budapest 

Ansa

"Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. "Sono contenti gli slovacchi", ha poi affermato, agli applausi dei fedeli. "Il pomeriggio precedente - ha aggiunto - concelebrerò in Budapest la messa conclusiva del Congresso eucaristico nazionale. Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro".