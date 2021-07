Il Papa conferma: "Voglio visitare il Libano, oggi in grave crisi" 

agenzia

"Ci siamo riuniti per pregare, spinti dalla preoccupazione per il Libano, preoccupazione forte, nel vedere questo Paese, che porto nel cuore e che ho il desiderio di visitare, precipitato in una grave crisi". Lo ha detto papa Francesco al termine della Giornata di preghiera e riflessione per il Libano. "In questi tempi di sventura vogliamo affermare con tutte le forze che il Libano è, e deve restare, un progetto di pace", ha aggiunto.