Il padre di Zaki: "Grazie Italia per questo risultato"

Ansa

Il padre di Patrick Zaki, dopo l'annuncio della scarcerazione del figlio, ha ringraziato i due diplomatici italiani presenti a Mansura, in Egitto, per l'impegno profuso dall'Italia per ottenere questo risultato. "Vi siamo molto grati per tutto quello che avete fatto", ha detto George Zaki abbracciandoli. Lo studente universitario, tuttavia, non è stato assolto dalle accuse e dovrà tornare in tribunale a febbraio.