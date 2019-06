Il Missouri è il primo Stato americano senza cliniche per l'aborto

Il Missouri diventa il primo Stato americano senza cliniche per ricorrere all'aborto, un fatto mai successo nel Paese dalla storica sentenza della Corte Suprema Roe V. Wade del 1973 (la sentenza che, di fatto, diede il via libera all'aborto negli Usa). Il dipartimento alla sanità non ha, infatti, rinnovato la licenza all'unica clinica rimasta, bandendo l'interruzione della gravidanza dallo Stato.