Il messaggio di Capodanno di Xi Jinping: "Il 2020 sarà una pietra miliare nella nostra storia" 

Nel suo discorso di Capodanno - tradotto in italiano in esclusiva per Tgcom24 direttamente dagli uffici del governo cinese - il presidente Xi Jinping ha parlato del 2020 come di un anno in cui la Cina dovrà "vincere la battaglia contro la povertà", ricordando che nel 2019 10 milioni di persone sono riuscite a uscirne. A proposito delle proteste di Hong Kong ha detto che "hanno influenzato gli animi delle persone" e che serve "un contesto sociale armonico e stabile".