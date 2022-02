Il governo della Tanzania rilascia tamponi falsi: ragazza torna positiva in Italia

Nonostante il presidente negazionista John Magufuli sia deceduto ormai quasi un anno fa e ad oggi i vaccini non manchino in Tanzania, la situazione non è poi così cambiata con le nuove politiche.

A raccontarcelo è proprio una ragazza italiana che, dopo aver lavorato diversi mesi in Tanzania, una volta pronta a tornare in Italia, risulta positiva poco prima di tornare. Oltre ai sintomi, a confermarlo è un messaggio mandatole in via ufficiosa dal medico. Il risultato ufficiale del tampone però, le viene poi rilasciato negativo, così decide di tornare in Italia. "Possono sembrare delle politiche scellerate", dichiara infine, "ma se uno va lì e vede quali sono i mezzi a disposizione, le malattie presenti nel Paese, può comprendere perfettamente il perché di certe politiche". Di Ilaria Proietti Mercuri