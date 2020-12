Il Giappone verso il bando di auto benzina e diesel dal 2035

dal-web

Per favorire la transizione verso modelli di mobilità sostenibile, il governo giapponese sta lavorando per eliminare gradualmente la vendita di automobili benzina e diesel. Secondo i media nipponici l'obiettivo del governo sarà ufficializzato entro la fine dell'anno, ma è verosimile che l'immatricolazione di auto che utilizzano esclusivamente combustibili fossili come carburante venga proibita a partire dal 2035.