Il Giappone si è liberato dei floppy disk

Negli ultimi anni, poi, i dischetti sono diventati oggetti da antiquariato ricercati da collezionisti appassionati di tecnologia vintage. Tom Persky, uno statunitense che vende floppy disk non usati, ha spiegato alla Bbc che dopo tanti anni trova ancora redditizio questo commercio e ha clienti in tutto il mondo. La metà di loro li compra per hobby e passione, l'altra metà sono utenti industriali che li usano per lavoro. La loro produzione però è andata via via scemando. L’ultima grande azienda che produceva floppy disk, Sony, ha smesso nel 2011. Il loro numero dunque è limitato. Come ogni cosa, prima o poi, potrebbero finire.