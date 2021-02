Il folle piano di un terrorista: "Veleno nel gelato per uccidere il principino George"

Avvelenare il gelato per uccidere il principino George, il primogenito di William e Kate. E' il folle piano confessato da Sahayb Abu, il 27enne arrestato a luglio con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico da attuare in piena pandemia. L'uomo è finito in manette dopo aver acquistato una spada di 46 centimetri e un passamontagna.