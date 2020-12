Il Covid torna a correre: Berlino, Londra e New York verso il lockdown

In vista del Natale torna il lockdown in molti Paesi del mondo. La battaglia contro il coronavirus continua con l'inasprimento delle restrizioni un po' dovunque. Londra si appresta a tornare all'allerta rossa chiudendo ristoranti, pub e molti negozi e Berlino fa altrettanto. Linea dura anche in Olanda, che chiuderà tutto per cinque settimane, mentre New York si prepara all'ipotesi di uno shutdown totale.

Chiusura dura in Gran Bretagna - Mentre le feste si avvicinano tutti i Paesi tornano a una stretta sulle misure anti-Covid. Nella Capitale britannica l'alleggerimento delle restrizioni è durato meno di due settimane. Il ministro della Sanità Matt Hancock ha annunciato da da mercoledi Londra passerà dall'allerta arancione a quella rossa con chiusura di ristoranti, pub, teatri e alcuni negozi. Un giro di vite, esteso anche alla vicina contea dell'Herfordshire, che resterà in vigore fino al 23 dicembre quando, in tutto il Paese, scatterà un alleggerimento di cinque giorni delle restrizioni in occasione del Natale.

L'ipotesi "variante del virus" - Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha definito la decisione "deludente" chiedendo al governo di varare misure di compensazione per tutti quei settori che saranno fortemente danneggiati dalle nuove chiusure. Intanto spaventa tutto il regno, non solo la Capitale, la scoperto di una variante del virus in Inghilterra su cui sia l'Oms che Hancock si sono affrettati a rassicurare che al momento non ci siano prove si comporti in modo diverso, rendendo quindi inefficace il vaccino.

Germania, si chiude dal 16 dicembre - Dopo gli oltre 16mila contagi da coronavirus nel Paese nelle ultime 24 ore, anche in Germania scatta il lockdown dal 16 dicembre. Il bilancio complessivo dei decessi si avvicina a quota 22mila ma la cancelliera Angela Merkel, davanti ai 600 morti quasi raggiunti in un solo giorno, ha deciso per una stretta proprio nel periodo del Natale per frenare la curva epidemiologica e alleggerire la pressione sul sistema sanitario. "Chiuderemo i negozi che non vendono generi di prima necessità, terremo aperti solo alimentari e quelli che vendono prodotti urgenti di uso quotidiano - ha detto la Merkel - e ci sarà il divieto di vendita di articoli pirotecnici prima di Capodanno".

Lockdown olandese - Chiude tutto anche in Olanda, dover il premier Mark Rutte ha annunciato un lockdown duro per almeno cinque settimane dopo aver constatato che le misure più soft non sono servite ad arginare i contagi. Stop a scuole, negozi non essenziali, musei, teatri e parrucchieri. Restano chiusi poi bar e ristoranti. L'annuncio, dato in diretta tv, ha scatenato qualche protesta sotto il palazzo del governo.

New York verso la chiusura - Sembra che la chiusura sia un'ipotesi concreta anche per New York, che si sta preparando all'eventualità di uno shutdown totale. "una pausa come quella di fine primavera", ha detto il sindaco Bill de Blasio.

Oms ai bambini: "Babbo Natale immune al virus" - A due settimane dal Natale, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dedicato un momento del suo briefing quotidiano sul coronavirus a rassicurare i bambini di tutto il mondo sulla sorte dei loro regali affidati a un uomo anziano e in leggero sovrappeso. "Babbo Natale è immune al virus e potrà viaggiare", ha assicurato Maria Van Kerkhove, capo epidemiologo dell'Oms. "Gli abbiamo parlato, sta molto bene ed è molto indaffarato in questi giorni", ha detto la dottoressa, invitando comunque i bambini a rispettare il distanziamento e seguire le indicazioni dei loro genitori.