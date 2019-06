Identificato pilota elicottero precipitato a New York: era veterano

E' stato identificato il corpo del pilota dell'elicottero schiantatosi sul tetto di un grattacielo a New York: si chiamava Tim McCormack e lavorava per Daniele Bodini, fondatore dell'immobiliare American Continental Properties Group. McCormack era considerato un pilota veterano altamente addestrato e con una grande conoscenza dell'area di New York, dove aveva volato per molti anni.