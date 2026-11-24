Le autorità statunitensi prendevano di mira Huawei da diversi anni, sostenendo che l'azienda rappresentasse una minaccia per la sicurezza nazionale. Il procedimento penale è iniziato nel 2018. L'anno successivo, il governo americano ha inserito Huawei in una blacklist commerciale, limitandone così l'accesso alle tecnologie statunitensi. Secondo alcuni esperti, tuttavia, il caso non ha realmente indebolito le attività del gruppo cinese. L'azienda ha diversificato il proprio business e si è affermata come uno dei principali protagonisti delle ambizioni della Cina nel settore dell'intelligenza artificiale.