Una giuria americana ha riconosciuto il colosso tecnologico cinese Huawei Technologies colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e di frode bancaria, reati commessi nel corso della sua ascesa a uno dei maggiori fornitori mondiali di apparecchiature per reti di telecomunicazione wireless. Lo riportano i media americani. I giurati hanno tuttavia assolto l'azienda dall'accusa più grave: quella di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata al furto di proprietà intellettuale ai danni di società Usa.
Le autorità stavano dietro al colosso da tempo
Le autorità statunitensi prendevano di mira Huawei da diversi anni, sostenendo che l'azienda rappresentasse una minaccia per la sicurezza nazionale. Il procedimento penale è iniziato nel 2018. L'anno successivo, il governo americano ha inserito Huawei in una blacklist commerciale, limitandone così l'accesso alle tecnologie statunitensi. Secondo alcuni esperti, tuttavia, il caso non ha realmente indebolito le attività del gruppo cinese. L'azienda ha diversificato il proprio business e si è affermata come uno dei principali protagonisti delle ambizioni della Cina nel settore dell'intelligenza artificiale.