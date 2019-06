Huawei, Cina ai giganti del tech: conseguenze se fermate vendite qui

Il governo cinese ha convocato alcuni responsabili di grandi imprese tech, fra cui le americane Dell e Microsoft e la sudcoreana Samsung, per avvertirli che ci saranno conseguenze nel caso in cui decidessero di interrompere le loro vendite di tecnologie in Cina. E' la conseguenza della scelta di Washington di inserire il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei in una lista di società sospette alle quali è vietato vendere tecnologie.