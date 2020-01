Huawei, Canada: Meng può essere estradata in Usa 

La dirigente del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, arrestata a Vancouver, in Canada, potrà essere estradata negli Stati Uniti, dov'è ricercata per l'accusa di aver violato le sanzioni Usa all'Iran. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia canadese, che ha riscontrato che ciò di cui è accusata la direttrice finanziaria di Huawei è un crimine in entrambi i Paesi. L'udienza per l'estradizione si terrà il 20 gennaio.