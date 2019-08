Hrw: Iran liberi donne accusate violazione divieto stadio

Human Rights Watch ha chiesto al governo iraniano di rilasciare le donne arrestate il 13 agosto perché accusate di essere entrate illegalmente in uno stadio per vedere una partita di calcio indossando abiti maschili. Fra le donne arrestate ci sono l'attivista per i diritti umani Zahra Khoshnavaz, che si batte proprio per l'abolizione del divieto per le donne di frequentare gli stadi, e la fotogiornalista Forough Alaei.