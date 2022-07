Howard Stern punta alla Casa Bianca e chiama Bradley Cooper come vice

Bradley Cooper è il miglior (e il più bello) papà di Hollywood IPA 1 di 13 IPA 2 di 13 IPA 3 di 13 IPA 4 di 13 IPA 5 di 13 IPA 6 di 13 IPA 7 di 13 IPA 8 di 13 IPA 9 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il conduttore del The Howard Stern Show ha intenzione di "rendere l'America più giusta" con il suo slogan "

Make the country fair again

".Il messaggio elettorale ricorda - ma allo stesso tempo si distanzia - quello di Donald Trump, "Make America great again".

La figura del tycoon non è nuova nelle dichiarazioni di Stern, il quale aveva dichiarato di voler concorrere alle presidenziali solo contro di lui. "Gli darei una lezione" aveva detto in passato l'anchor.

Il conduttore radiofonico si candidò, nel 1994, come governatore di New York per rappresentare il Partito Libertario. Non volle rendere pubblico il suo patrimonio e quindi fu costretto al passo indietro.